Валерия Белова

13 августа 2019, 13:26

Здоровье и среда

Минниханов: С мобильными поликлиниками в села Татарстана мы привозим лучших специалистов Казани

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Здоровье и среда

Минниханов: С мобильными поликлиниками в села Татарстана мы привозим лучших специалистов Казани

Фото: Валерия Белова

В республике по инициативе «Единой России» запустили проект медицинских осмотров сельского населения с помощью передвижных поликлиник.

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Работу первой из четырех мобильных медицинских поликлиник для обследования населения сегодня проверил Президент Татарстана Рустам Минниханов в Тетюшском районе. 

«Для нас сегодня главное — профилактика, чтобы заранее предупреждать заболевания. В деревнях есть ФАПы, где могут оказать первичную помощь, пройти первый этап диспансеризации, но всех возможностей медицины там нет. Сейчас мы делаем медицинскую помощь более доступной. Нам нужно проводить профилактическую работу системно», — отметил глава Татарстана после посещения мобильной поликлиники. 

Рустам Минниханов отметил, что мобильная поликлиника сделана на базе автомобилей повышенной проходимости, чтобы можно было проводить медосмотры в удаленных деревнях и селах.

«В течение года мы охватим все население, а специалисты в этих мобильных поликлиниках — лучшие в Казани. Поэтому я думаю, что население почувствует заботу, которую должно обеспечить государство», — подчеркнул Минниханов.

Как сообщил министр здравоохранения РТ Марат Садыков, всего в республике будут работать 4 мобильных комплекса с кабинетами терапевта, невролога, уролога, хирурга, акушера-гинеколога, офтальмолога, оснащенных современным переносным диагностическим, лабораторным оборудованием.

«Автомобили будут курсировать по северо-востоку, юго-востоку и центральной части Татарстана. Пропускная способность такой поликлиники 70 — 100 человек в день», — отметил министр.

В феврале 2019 года в Чистополе во время Дня «Единой России» жители подняли вопрос о доступности медицинских услуг: в малых селах нет возможности получить услуги врачей «узких» специальностей. Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин обратился к Рустаму Минниханову, после чего Президент Татарстана дал поручение закупить передвижные медицинские комплексы. В каждой мобильной поликлинике дежурят по шесть специалистов — от окулистов до гинекологов. Они будут объезжать в первую очередь села с населением менее 100 человек.

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