(Казань, 13 августа, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В Детской республиканской клинической больнице открыли фотогалерею «Детство — крылатые качели» и подарили пациентам больницы подписку на детские журналы в рамках благотворительной акции с участием «Татмедиа». Фотогалерею в дар ДРКБ передал генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин.

«Это работы фотографов, которые работают в наших журналах. И мы решили, что фото постоянно должны быть на виду, потому что это очень светлая выставка. Мы решили подарить их в республиканскую больницу, чтобы они радовали глаз», — сказал Кузьмин.

На выставке представили работы Владимира Васильева, Анны Арахамия, Ильназа Мухарлямова и Рината Низметдинова. Фотокарточки рассказывают историю детства и радости общения с людьми и природой, рассказала фотограф Анна Арахамия: «Дети любят животных, поэтому на моем фото девочка держит на руках курочку, причем эта птица на самом деле ручная — настолько дети ее заласкали».

Также маленьким пациентам больницы подарили подписку на журналы «Салават купере», «Сабантуй», «Ялкын», которые, по мнению главного врача ДРКБ Айрата Зиатдинова, помогут разнообразить досуг и позволят ненадолго забыть о болезни. А мамы и персонал больницы смогут читать журнал «Сююмбике».

«Пациенты ДРКБ будут получать 50 журналов „Салават купере“ каждый месяц. Я надеюсь, что игры, сказки помогут интересно провести время детям и облегчат этот период родителям, потому что зачастую сложно придумать, чем заняться в больнице, а смартфон — не самый полезный способ провести время», — рассказала главный редактор журнала «Салават купере» Зиля Хуснутдинова.

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