Татар-информ

13 августа 2019, 12:39

Происшествия

В Татарстане будут судить экс-сотрудников колонии, обещавших за деньги помочь осужденным с УДО

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Происшествия

В Татарстане будут судить экс-сотрудников колонии, обещавших за деньги помочь осужденным с УДО

35-летним Алмазу Тазееву и Сергею Герасимову предъявлены обвинения по статьям «Превышение должностных полномочий и «Получение взятки».

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). В Татарстане будут судить двоих экс-сотрудников колонии №19, которые за деньги обещали осужденным помочь с УДО, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«По версии следствия, с декабря 2013 по июль 2016 года, 35-летний Алмаз Тазеев, являясь заместителем, а позже руководителем ИК-19, подыскивал осужденных, которые за счет родственников и через посредников передавали ему денежные средства и строительные материалы в обмен на покровительство, предоставление дополнительных свиданий, содействие в условно-досрочном освобождении и так далее», – уточнил Шептицкий.

Установлено, что в 2014 году Тазеев узнал, что один из осужденных готов заплатить за условно-досрочное освобождение. Тогда он потребовал за положительную характеристику и помощь в получении УДО 190 тыс. рублей. Осужденный согласился и передал начальнику колонии через родственника необходимую сумму. Тазеев выполнил обещания и суд принял решение о условно-досрочном освобождении мужчины.

О схемах Тазеева стало известно, когда один из заключенных сообщил о них в полицию. Тогда начальник колонии стал угрожать мужчине расправой, к тому же устроил встречу с местным «авторитетом», который силой склонял осужденного к отказу от заявления.

Всего следствием было установлено, что с декабря 2013 по июль 2016 года Тазеев получил от осужденных денег и строительных материалов на сумму свыше 1 млн рублей, часть которых направил на ремонт кабинетов учреждения, а часть – присвоил.

Кроме того, во время расследования была установлена причастность к преступлениям экс-начальника оперативного отдела колонии Сергея Герасимова. В 2016 году он, узнав, что один из осужденный занимается «за решеткой» оборотом наркотиков, стал угрожать ему и требовать приобрести обои, клей и ламинат для ремонта в своем кабинете.

Фигуранты дела вину не признали. Им предъявлены обвинения по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Получение взятки». Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
 

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