(Набережные Челны, 13 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Восьмилетний мальчик, получивший травму при прыжке с подножки маршрутки в Челнах, пришел в сознание, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе БСМП Автограда.

«Мальчик пришел в себя, находится в удовлетворительном состоянии, его перевели из реанимации в общую палату», — рассказали в больнице.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что героиня ролика «Мать с младенцем за рулем» ищет очевидцев ЧП, в результате которого один из ее детей оказался в реанимации.

После того, как происшествие стало достоянием гласности, некоторые пользователи социальных сетей обрушились с критикой на мать пострадавшего.

«Она так часто бравировала тем, что дерзко нарушает ПДД, неудивительно, что ее дети последовали ее примеру. Правила дорожного движения написаны кровью, не надо ими пренебрегать», — написали они в сетях.

Большинство же осудило хейтеров.

«Не время читать нотации. Думается, она уже сделала для себя выводы. Главное сейчас, чтобы мальчик выздоровел», — отметили они.

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