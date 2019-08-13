К WorldSkills Kazan 2019 запустили мобильное приложение

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). К проведению в столице РТ мирового чемпионата по профмастерству WorldSkills Kazan 2019 было запущено официальное мобильное приложение, сообщает пресс-служба организаторов.

С помощью сервиса посетители могут посмотреть всю актуальную информацию: карту расположения компетенций и выставочных стендов, расписание мероприятий в дни чемпионата и шаттлов до Kazan Expo, новости, списки участников и др. Кроме того, все желающие могут оформить бесплатные билеты на международный выставочный центр, а также купить билеты на церемонии открытия и закрытия.

Приложение имеет версии на английском и русском языках и регулярно обновляется в соответствии с последними данными. Сервис доступен на App Store и Google Play.

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