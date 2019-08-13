Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору места для занятий спортом

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Эксперты Роспотребнадзора России дали рекомендации потребителям по поводу выбора мест для занятий спортом. Об этом сообщается на сайте надзорного органа.

«Для занятий спортом лучше избегать организаций, находящихся в подвалах или цокольных этажах. Ведь в таких организациях тяжело организовать режим проветривания, а вентиляция часто не обеспечивает необходимые параметры микроклимата и достаточную очистку воздуха», — говорится в материале.

Кроме этого, тренировки на открытом воздухе должны проходить вдали от промышленных объектов, крупных автомагистралей, железных дорог, а также других предприятий, которые могут выделять вредные вещества в воздух.

«Стоит отдать предпочтение спортивным учреждениям, расположенным вблизи лесных, лесопарковых массивов или на территориях жилых микрорайонов вдали от крупных автомагистралей», — говорится в статье.

При занятиях в закрытых помещениях эксперты советуют обратить внимание на температуру воздуха, которая в спортивном зале и комнатах для проведения физкультурных занятий должна составлять 17 — 20°С; в раздевалках спортзала и медпунктах — от 20 до 22°С; в душевых комнатах — 25°С. Температура воды в бассейне не должна опускаться ниже 24° и не превышать 28°С.

Помимо температуры необходимо обращать внимание на чистоту всех помещений и спортивный инвентарь: тренажеры, маты и другие, на которых должны отсутствовать какие-либо повреждения.

Для того, чтобы убедиться в качестве проводимой уборки, можно посмотреть на вытяжки, спортивный ковер или посмотреть под коврики в душевых комнатах. «Если вы увидели, что уборщица моет одной тряпкой пол в туалете, спортивный зал и другие помещения, что уборочный инвентарь обезличен, а в помещениях замечены насекомые, грызуны или следы их жизнедеятельности, рекомендуем Вам поменять место для занятий спортом, ведь риск заболеть в таком учреждении достаточно высок», — отмечают эксперты.

Эксперты Роспотребнадзора до начала занятий с тренером советуют ознакомиться с его квалификацией, а также не бояться задавать все интересующие вопросы.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.