Таксист высадил жительницу Альметьевска у вокзала в Казани и уехал с ее чемоданом

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Таксист высадил жительницу Альметьевска у железнодорожного вокзала в Казани и уехал с ее чемоданом. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Казанского ЛУ МВД России на транспорте.

Жительница Альметьевска приехала на казанский автовокзал, поймала такси до железнодорожного вокзала, откуда планировала отправиться в Москву.

Когда они приехали на железнодорожный вокзал, женщина расплатилась с водителем и попросила его открыть багажник, чтобы забрать чемодан. Но когда она вышла из салона авто, таксист уехал вместе с ее багажом. Женщина обратилась в дежурную часть транспортной полиции.

«Сотрудники полиции Казанского ЛУ МВД России на транспорте в результате проведенных мероприятий оперативно установили водителя такси. Вещи в кратчайшие сроки были возвращены хозяйке. Женщина выразила искреннюю признательность и слова благодарности сотрудникам транспортной полиции за профессиональную работу, оперативность, отзывчивость, за чуткое и внимательное отношение», – сообщили в транспортной полиции.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.