Спасатели подняли со дна глубокого колодца в Казани собаку, которая долго выла и лаяла

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Спасатели подняли со дна глубокого колодца на улице Даурская в Казани собаку, которая долго выла и лаяла. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Вечером в понедельник, 12 августа, на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что возле дома № 41 по улице Даурская в колодец упала собака. Долгое время воет и лает», – рассказали агентству в пресс-службе МЧС РТ.

Спасатели ЗПСО №2 подняли пса наверх и закрыли колодец.





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