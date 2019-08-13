Минтруд РТ: 60 соцработников учатся в КНИТУ основам долговременного ухода за пожилыми людьми

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Сегодня вновь сели за парты 60 специалистов учреждений социального обслуживания Татарстана. Они повышают квалификацию по программе «Основы долговременного ухода», сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Обучение организует ГКУ „Республиканский ресурсный центр Минтруда РТ“. Курсы проводит Казанский национальный исследовательский технологический университет. Обучение проводится в рамках реализации федерального проекта „Старшее поколение“ национального проекта „Демография“», — сказано в сообщении.

В настоящее время в республике реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за людьми пожилого возраста и инвалидами, рассчитанный на 2019 — 2021 годы, а также госпрограмма «Социальная поддержка граждан РТ» на 2014 — 2021 годы.

В целях реализации этого проекта и госпрограммы соцработники обучаются по программе долговременного ухода.



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