Фестиваль «Великий Болгар» посетили 31 тыс. человек

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). За время проведения международного фестиваля «Великий Болгар» его посетили около 31 тыс. зрителей, сообщают организаторы.

Мероприятие прошло в минувшие выходные, 10-11 августа, Болгарском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике. Были организованы восемь тематических площадок, в том числе ристалище, ярмарка средневековых ремесел и народно-художественных промыслов, площадка мастер-классов, гастрономическая зона, площадка для проведения концертной программы и мастер-классов по средневековым танцам, выступления фольклорных групп и «Исторический лагерь».

Ранее сообщалось, что «Великий Болгар» вошел в десятку самых желанных фестивалей августа 2019 у туристов.

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