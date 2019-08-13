(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). В центре Набережных Челнов ограбили ювелирный магазин. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

«Рано утром в понедельник в центре города на проспекте Мира неизвестные ограбили ювелирный магазин "Золотой кристалл". По предварительным данным, добычей грабителей стали ювелирные украшения на сумму свыше 1 млн рублей», – рассказал агентству собственный источник.

В пресс-службе МВД по РТ информацию ИА «Татар-информ» подтвердили.

«В полицию обратилась владелица магазина. Она сообщила, что неизвестный украл ювелирные украшения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Точная сумма похищенного устанавливается», – уточнили в пресс-службе ведомства.



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