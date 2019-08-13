Депутат Госдумы РФ Айрат Хайруллин поздравил мусульман с Курбан-байрамом

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Сердечно поздравляю вас с одним из самых почитаемых праздников Курбан-байрамом!

Этот праздник является важной, неотъемлемой частью богатейшего духовного наследия нашего многонационального народа. Традиции ислама основаны на вечных ценностях добра и справедливости, милосердия и заботы о ближнем. Празднование Курбан-байрам призвано служить укреплению традиций ислама, сохранению межрелигиозного и межнационального согласия.

Для каждого из нас этот праздник имеет глубокий нравственный смысл и несет радость в укреплении веры и духа.

Пусть в эти радостные дни каждый дом будет наполнен гостями и теплом. Хочу пожелать всем счастливой и благополучной жизни, чтобы сердце всегда было готово пожертвовать чем-либо во имя света, добра и чести. Всем сердцем желаю всем достатка в доме, взаимопонимания и любви в семье и мира на душе!

Отметим, что по традиции для проведения благотворительных обедов в мечетях подшефных районов во время мусульманского праздника Благотворительный «Фонд Хайруллина» ежегодно выделяет денежные средства на приобретение баранов.

Так, благодаря фонду празднования Курбан-байрам состоялся во всех мечетях восьми районов, входящих в территорию работы Агрохолдинга «Красный Восток».

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