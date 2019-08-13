С начала лета водители каршеринговых авто совершили в Казани 55 ДТП

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). С начала лета водители каршеринговых автомобилей совершили в Казани 55 ДТП, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

«В Республике Татарстан прошло мероприятие, направленное на профилактику аварийности с участием водителей, пользующихся сервисом каршеринга», – уточнили в ГИБДД.

Так, с 27 мая по 12 августа в Казани произошло 55 дорожных аварий с участием автомобилей каршеринга. В трех случаях водители арендных авто скрылись с места ДТП. Также были выявлены водители, которые находились за рулем каршеринга с признаками алкогольного опьянения.

В Госавтоинспекции отметили, что ежедневно инспекторы ГИБДД с помощью фото- и видеофиксации выявляют многочисленные нарушения со стороны водителей арендных авто.



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