(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео пылающую бетономешалку на трассе под Казанью. Инцидент произошел сегодня утром в селе Сокуры вблизи АЗС, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня утром на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в селе Сокуры возле автозаправочной станции загорелся грузовик "КАМАЗ"», – уточнили в МЧС.

Прибывших пожарных ОП «Каипы» встретил водитель бетономешалки, который успел выбраться из кабины авто.

Меньше 10 минут потребовалось огнеборцам, чтобы полностью справиться с возгоранием. В результате пожара полностью выгорела кабина водителя на площади 3 кв. метра.

В результате ЧП никто не пострадал.



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