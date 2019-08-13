Возле кладбища в Челнах разборки директора фирмы с подчиненным закончились стрельбой

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). В Набережных Челнах разборки 33-летнего директора фирмы с подчиненным закончились стрельбой. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил собственный источник.

«Накануне директор компании, офис которой находится возле городского кладбища, поссорился со своими подчиненными. В какой-то момент начальник схватил нож. В ответ на это один из сотрудников взял травматический пистолет и выстрелил в директора», – рассказал агентству собственный источник.

С ранением живота коммерсант был доставлен в больницу.

В пресс-службе МВД по РТ информацию ИА «Татар-информ» подтвердили.

«Конфликт произошел накануне около 10 вечера. В полицию сообщение поступило из "скорой". На данный момент все участники конфликта установлены, идет проверка. Травматический пистолет, из которого, предположительно, ранен бизнесмен, один из участников инцидента сдал полицейским», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.