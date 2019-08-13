ГИБДД Казани разыскивает водителя, который во дворе дома сбил пожилую женщину и скрылся

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). ГИБДД Казани разыскивает водителя, который во дворе дома сбил 80-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Накануне вечером во дворе дома № 48а по улице Мавлютова был совершен наезд на 80-летнюю женщину. Водитель с места происшествия скрылся», – уточнили в ГИБДД.

В результате происшествия пожилая женщина получила ушибы ног.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: 533-38-19, 533-38-48.

В ГИБДД города напоминают, что за оставление места ДТП водителю грозит лишение водительских прав сроком до полутора лет или административный арест до 15 суток.



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