Малый и средний бизнес Татарстана получил дополнительную поддержку в размере более 228 млн рублей

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). В РТ в рамках национальных проектов увеличили поддержку предпринимателей на 228 млн рублей. Информацию об этом сообщила пресс-служба Минэкономики РТ.

«На развитие предпринимательства в Татарстане из средств федерального бюджета дополнительно выделили 184,9 млн рублей. Из бюджета республики дополнительное софинансирование составило 43,3 млн рублей», — говорится в сообщении.

Общий объем средств, направленный в этом году на реализацию проектов в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», составит в РТ 1,6 млрд рублей.

«Дополнительные средства пойдут на развитие именно тех продуктов и услуг, которые наиболее популярны и востребованы среди татарстанских предпринимателей», — отметил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев, цитирует пресс-служба ведомства.

Дополнительные деньги будут направлены на выполнение проектов региона: «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе, к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Популяризация предпринимательства».

Как ранее сообщало «Татар-информ», на сегодняшний день наибольшее количество малого и среднего бизнеса города сосредоточено в оптовой и розничной торговле, строительстве, операциях с недвижимостью, а его доля в экономике Казани достигает 38,5%.

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