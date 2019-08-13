Татар-информ

13 августа 2019, 10:44

Общество

Малый и средний бизнес Татарстана получил дополнительную поддержку в размере более 228 млн рублей

Рекомендуем

Общество

Малый и средний бизнес Татарстана получил дополнительную поддержку в размере более 228 млн рублей

Общий объем средств, направленный на реализацию нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», составит 1,6 млрд рублей.

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). В РТ в рамках национальных проектов увеличили поддержку предпринимателей на 228 млн рублей. Информацию об этом сообщила пресс-служба Минэкономики РТ.

«На развитие предпринимательства в Татарстане из средств федерального бюджета дополнительно выделили 184,9 млн рублей. Из бюджета республики дополнительное софинансирование составило 43,3 млн рублей», — говорится в сообщении.

Общий объем средств, направленный в этом году на реализацию проектов в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», составит в РТ 1,6 млрд рублей.

«Дополнительные средства пойдут на развитие именно тех продуктов и услуг, которые наиболее популярны и востребованы среди татарстанских предпринимателей», — отметил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев, цитирует пресс-служба ведомства.

Дополнительные деньги будут направлены на выполнение проектов региона: «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе, к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Популяризация предпринимательства».

Как ранее сообщало «Татар-информ», на сегодняшний день наибольшее количество малого и среднего бизнеса города сосредоточено в оптовой и розничной торговле, строительстве, операциях с недвижимостью, а его доля в экономике Казани достигает 38,5%.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Из-за трудностей перевода издание о природе Татарстана на татарском языке выпустят отдельным тиражом
Новости дня
12:19
Таксист высадил жительницу Альметьевска у вокзала в Казани и уехал с ее чемоданом

Сотрудники транспортной полиции оперативно разыскали водителя и вернули женщине ее багаж.

12:16
Из-за трудностей перевода издание о природе Татарстана на татарском языке выпустят отдельным тиражом

Ученые изучат дореволюционную литературу, чтобы перевести на татарский язык некоторые названия животных и растений.

12:07
Спасатели подняли со дна глубокого колодца в Казани собаку, которая долго выла и лаяла

Спасатели спустились вниз, подняли пса, после чего закрыли колодец крышкой.

12:00
Депутат Госдумы РФ Айрат Хайруллин поздравил мусульман с Курбан-байрамом

Хайруллин подчеркнул, что «праздник является важной, неотъемлемой частью богатейшего духовного наследия нашего многонационального народа».

11:48
Фестиваль «Великий Болгар» посетили 31 тыс. человек

Фестиваль средневекового боя прошел 10 и 11 августа.

11:47
В центре Набережных Челнов ограбили ювелирный магазин

По предварительным данным, добычей грабителей стали ювелирные украшения на сумму свыше 1 млн рублей.

11:34
В Татарстане из-за высокого спроса перевыпустили энциклопедию о природных ресурсах республики

Дополнительный тираж энциклопедии составит 1 тыс. экземпляров.

11:33
С начала лета водители каршеринговых авто совершили в Казани 55 ДТП

Трое водителей каршеринговых авто скрылись с места ДТП.

11:18
На казанских остановках отключились информационные табло

Причина — плановое отключение света на подстанции.

11:15
Очевидцы сняли на видео пылающую бетономешалку на трассе под Казанью

Огонь полностью уничтожил водительскую кабину грузовика.

11:14
В Татарстане после обмеления Волги создали спецкомиссию по обеспечению стабильного уровня воды

Работу комиссии возглавит первый заместитель Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин.

11:03
Возле кладбища в Челнах разборки директора фирмы с подчиненным закончились стрельбой

Полицейские установили всех участников конфликта, по факту произошедшего проводится проверка.

10:44
Малый и средний бизнес Татарстана получил дополнительную поддержку в размере более 228 млн рублей

Общий объем средств, направленный на реализацию нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», составит 1,6 млрд рублей.

10:39
ГИБДД Казани разыскивает водителя, который во дворе дома сбил пожилую женщину и скрылся

Наезд на 80-летнюю женщину произошел накануне возле дома № 48а по улице Мавлютова.

10:12
РТРС в РТ: В городах переход на цифровое вещание проходит сложнее, чем в сельской местности

Из-за большого выбора каналов горожане не всегда ориентируются, что они смотрят: «цифру» или «аналог», рассказали в компании.

10:00
Китайская компания планирует открыть производство томографов в Татарстане

Зарубежный производитель готов инвестировать от 1 до 3 млрд рублей.

09:50
На Международную археологическую школу в Болгаре съедутся специалисты из Германии, Египта и Колумбии

В программах, которые проведут отечественные и зарубежные преподаватели, примут участие молодые ученые из десяти стран мира, включая Россию.

09:38
Фильмы участника лаборатории «Свияжск АРТель» покажут в Казани

Кинопоказы в рамках off-программы театральной лаборатории состоятся в Центре современной культуры «Смена».

09:18
РТРС в РТ: Большинство вопросов при переходе на цифровое вещание связаны с настройкой оборудования

Аналоговое вещание в Татарстане отключат 14 октября 2019 года.

09:03
Двое вооруженных мужчин вынесли деньги из круглосуточного магазина в Казани

Росгвардейцы по горячим следам задержали злоумышленников и передали их полицейским.

08:58
В России существенно уменьшилось число занятых на малых и средних предприятиях
08:44
Татарстанцы завоевали 13 медалей на Европейских играх мастеров в Турине

Республику на состязаниях в составе сборной России представляли пять ветеранов спорта.

08:19
Ученые выявили особо подверженных раку людей
08:00
Японский инвестор готов вложить до 400 млн рублей в Дома счастливой старости в Татарстане

Акцент в работе с пожилыми будет делаться на личности, психологии, благоприятной среде, физическим занятиям.

07:52
Минздрав России назвал регионы с наибольшим числом больных вирусным гепатитом
События