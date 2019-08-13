«Снежный десант» КФУ отправился в поисковую экспедицию в Волгоградскую область

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Ребята из поискового отряда «Снежного десанта» КФУ и казанского прихода Серафима Саровского отправились в экспедицию в Городищенский район Волгоградской области, сообщает пресс-служба вуза.

Около поселка Кузьмич вместе со своими коллегами из Северного (Арктического) федерального университета татарстанцы будут вести поиски останков солдат, погибших и пропавших без вести во времена Великой Отечественной войны.

Для казанских студентов это уже вторая экспедиция на Волгоградскую землю. Так, в результате прошлогодних поисковых работ были найдены останки 14 солдат, имена двух удалось установить.

Экспедиция продлится с 11 по 23 августа.

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