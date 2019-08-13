Татар-информ

13 августа 2019, 09:38

Культура

Фильмы участника лаборатории «Свияжск АРТель» покажут в Казани

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Культура

Фильмы участника лаборатории «Свияжск АРТель» покажут в Казани

Кинопоказы в рамках off-программы театральной лаборатории состоятся в Центре современной культуры «Смена».

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Сегодня, 13 августа, и завтра, 14 августа, в казанском Центре современной культуры «Смена» пройдут показы фильмов участника театральной лаборатории «Свияжск АРТель» этого года – режиссера Игоря Волошина. Об этом сообщает пресс-служба центра.

Во вторник, 13-го числа, будет показана картина 2009 года «Я». Ее герой пытается откосить от призыва в армию, симулировав психологическое заболевание, однако игра с системой затягивается. «<...> на экране проходит жизнь целого потерянного поколения конца советской эпохи», – отмечается в сообщении.

В среду же, 14-го числа, вниманию публики будет представлен фильм 2008 года «Нирвана» – драма о проблемах молодежи в России начала нулевых годов. Приехавшая в Санкт-Петербург главная героиня Алиса находит дружбу и сталкивается с предательством.

Показы обоих фильмов начнутся в 19.30. Для входа необходима предварительная регистрация

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что итоговые работы участников лаборатории «Свияжск АРТель» будут представлены 17 и 18 августа.

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