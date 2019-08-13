РТРС в РТ: В городах переход на цифровое вещание проходит сложнее, чем в сельской местности

(Казань, 13 августа, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В городах Татарстана переход с аналогового на цифровое вещание проходит сложнее, чем в сельской местности. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал директор филиала компании РТРС в РТ Владимир Якимов.

«Около 3 – 5 лет назад на селе было всего 3-4 программы, люди там были немного информационно обделены, потому что все телевизионные каналы сосредоточены в городах. В связи с этим сельское население быстрее адаптируется и переходит на цифровое эфирное телевидение. В городах сложнее, здесь большой выбор каналов и люди не всегда ориентируются, что они смотрят: аналоговое или цифровое телевидение», — отметил спикер агентства.

Кроме этого, Владимир Якимов напомнил, чтобы смотреть цифровое телевидение нужно приобрести приставку, либо поменять телевизор, а при отсутствии приема есть вариант перейти на кабельное или спутниковое телевидение.

Сегодня ФГУП «Российской телевизионной и радиовещательной сети» отмечает 18 лет со дня образования. Подробнее о предприятии и его работе читайте в интервью Владимира Якимова на портале «События».

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