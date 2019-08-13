РТРС в РТ: Большинство вопросов при переходе на цифровое вещание связаны с настройкой оборудования

(Казань, 13 августа, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Основные вопросы населения при переходе с аналогового на цифровое вещание касаются настройки оборудования и состава мультиплексов. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал директор филиала компании РТРС в РТ Владимир Якимов.

«Статистика такая: вопросов по требуемому оборудованию и его настройкам около 40 – 50%. Какие каналы входят в мультиплексы — 20 – 25%, также примерно 10 – 15% [граждан] спрашивают о вызове волонтеров, которые могли бы приехать и настроить оборудование», — уточнил Владимир Якимов.

Он добавил, что 14 октября 2019 года в Татарстане пройдет отключение аналогового вещания, поэтому предприятие активно работает по информированию населения.

«Сейчас самое главное для нас — это подготовить население, чтобы 14 октября не было людей, которые не знали бы об отключении», — отметил спикер.

Подробнее о переходе на цифровое вещание и будущем телевидения читайте на портале «События».

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