Татар-информ

13 августа 2019, 09:03

Происшествия

Двое вооруженных мужчин вынесли деньги из круглосуточного магазина в Казани

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Происшествия

Двое вооруженных мужчин вынесли деньги из круглосуточного магазина в Казани

Росгвардейцы по горячим следам задержали злоумышленников и передали их полицейским.

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Двое вооруженных ножом мужчин вынесли деньги из круглосуточного магазина в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

«Находясь на маршруте патрулирования, в 02.45 сотрудники группы задержания УВО Росгвардии получили сообщение о том, что в одном из круглосуточных магазинов по улице Габишева двое неизвестных совершили открытое хищение денег из кассы», – уточнили в пресс-службе управления.

Продавец маркета рассказала росгвардейцам, что несколько минут назад двое молодых людей, угрожая ей ножом, вскрыли кассу, забрали все деньги и сбежали.

Сотрудники Росгвардии стали осматривать ближайшие улицы и дворы, и вскоре обнаружили подходящего под описания парня. Задержанным оказался 24-летний местный житель, которого передали полиции. Через некоторое время стражам порядка удалось поймать и второго разбойника.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
 

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