Минздрав России назвал регионы с наибольшим числом больных вирусным гепатитом

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Лидерами среди регионов России по количеству заболевших вирусным гепатитом оказались Чукотский автономный округ, Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава РФ.

На конец 2018 года в этих субъектах Федерации на 100 тыс. жителей приходилось 3546,2, 2068,8 и 1863 случая вирусного гепатита соответственно. На четвертом и пятом местах по распространенности заболевания оказались Республика Саха (Якутия) с 1773,8 случая на 100 тыс. населения и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра с 1641,1 случая.

Меньше всего страдающих вирусным гепатитом выявлено в Липецкой области (50,6 случая на 100 тыс. жителей), а также в республиках Калмыкия, Чечня, Дагестан и Ингушетия.

Всего в 2018 году в России насчитывалось 916 тыс. 884 больных различными вирусными гепатитами – на 24,1 тыс. человек больше, чем в 2017-м. За год было впервые выявлено 83,6 тыс. случаев заболевания. «Уровень заболеваемости в целом по стране в 2018 году составил 624,2 случая на 100 тыс. населения (в 2017 году – 607,9 случая)», – отмечает телеканал.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что медик назвал оценочное число больных гепатитом C жителей России.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.