СМИ узнали о новом способе мошенничества по телефону от имени банков

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Мошенники разработали новую схему обмана по телефону клиентов банков для списания средств с их счетов. Об этом пишет «Российская газета».

Как правило, злоумышленники звонят выбранной ими жертве, представляются сотрудниками банка и утверждают, что пресекли несанкционированную попытку снять средства клиента в другом регионе.

После этого мошенники предлагают сверить гаджеты, обладающие доступом к личному кабинету. При этом они используют программу делегирования доступа teamviewer, которая позволяет постороннему лицу совершить любую операцию от имени клиента.

С помощью id пользователя мошенники могут завладеть конфиденциальной информацией смартфона. «В данном случае доказать попытку <...> взлома будет крайне сложно, если не вообще невозможно», – предупреждает издание.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что киберпреступники нашли новый способ кражи средств с банковских карт.

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