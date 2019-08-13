Президент РТ оценил готовность «Казань Экспо» к проведению WorldSkills Kazan

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов осмотрел международный выставочный центр «Казань Экспо» – главную площадку предстоящего 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Минниханов рассказал врио губернатора Астраханской области Игорю Бабушкину и врио главы Республики Калмыкия Бату Хасикову о подготовке к мировому чемпионату рабочих профессий, ходе строительства «Казань Экспо» и его возможностях.

«Гости <...> осмотрели выставочный центр “Казань Экспо“, оценили его готовность к проведению мирового чемпионата по профессиональному мастерству», – отмечается в сообщении.

Пояснения в ходе осмотра давали генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азат Кадыров и помощник Президента РТ – генеральный директор ООО «Казань Экспо» Роберт Миннегалиев. В частности, Кадыров обратил внимание на кластеры, на которых размещены соревновательные площадки.

45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills Kazan 2019 стартует в столице Татарстана уже 22 августа. Соревновательные площадки будут полностью готовы к 15 августа, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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