Татар-информ

13 августа 2019, 06:30

Официальная хроникаОбщество

Президент РТ оценил готовность «Казань Экспо» к проведению WorldSkills Kazan

Рекомендуем

Официальная хроникаОбщество

Президент РТ оценил готовность «Казань Экспо» к проведению WorldSkills Kazan

Международный выставочный центр Рустам Минниханов показал врио губернатора Астраханской области и врио главы Калмыкии.

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов осмотрел международный выставочный центр «Казань Экспо» – главную площадку предстоящего 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Минниханов рассказал врио губернатора Астраханской области Игорю Бабушкину и врио главы Республики Калмыкия Бату Хасикову о подготовке к мировому чемпионату рабочих профессий, ходе строительства «Казань Экспо» и его возможностях.

«Гости <...> осмотрели выставочный центр “Казань Экспо“, оценили его готовность к проведению мирового чемпионата по профессиональному мастерству», – отмечается в сообщении.

Пояснения в ходе осмотра давали генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азат Кадыров и помощник Президента РТ – генеральный директор ООО «Казань Экспо» Роберт Миннегалиев. В частности, Кадыров обратил внимание на кластеры, на которых размещены соревновательные площадки.

45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills Kazan 2019 стартует в столице Татарстана уже 22 августа. Соревновательные площадки будут полностью готовы к 15 августа, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ». 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Кукморском районе за 4,5 млн рублей обновляют сельский ДК
Новости дня
07:42
Рустам Минниханов осмотрит виноградник в Камском Устье и посетит мобильную поликлинику в Тетюшах

Президент РТ примет в Казанском Кремле временно исполняющих обязанности двух регионов России.

07:23
СМИ узнали о новом способе мошенничества по телефону от имени банков
07:00
Названы наиболее востребованные профессии в РФ
06:42
«Нижний Новгород» взял у «Рубина» в аренду нападающего Сагитова

В текущем сезоне чемпионата России форвард не провел ни одного матча за казанский клуб.

06:30
Президент РТ оценил готовность «Казань Экспо» к проведению WorldSkills Kazan

Международный выставочный центр Рустам Минниханов показал врио губернатора Астраханской области и врио главы Калмыкии.

06:18
В Танаевском лесу Елабуги впервые обнаружили краснокнижный гриб – «грибное счастье»

Трогать и срывать спарассис курчавый нельзя, так как он занесен в Красные книги России и Татарстана как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

05:04
Учителя технологии из сел РТ научатся работе с квадрокоптерами и шлемами виртуальной реальности

После повышения квалификации на базе «Кванториума» в Набережных Челнах педагоги из сельских глубинок будут вести дополнительные кружки.

04:18
Минэкологии РТ: Благодаря «Народному контролю» в Татарстане ликвидирована свалка мусора

За свалку мусора в Нижнекамске председатель садового общества будет оштрафован на 20 – 30 тыс. рублей.

03:43
В Кукморском районе за 4,5 млн рублей обновляют сельский ДК

Дом культуры в деревне Асан-Елга скоро станет неузнаваемым.

02:40
Короткометражка челнинского режиссера победила на Всероссийском фестивале позитивного кино

Вручили награду челнинцу исполнители главных ролей в популярном советском фильме «Приключения Электроника» – Юрий и Владимир Торсуевы.

01:48
В Нижнекамске пройдут соревнования по плаванию для горожан всех возрастов

Турнир примет 25-метровый бассейн комплекса «Дружба».

00:18
20 лучших студентов России проходят стажировку в ОЭЗ «Алабуга»

В рамках проекта Корпоративного университета они были отобраны из 4 тыс. заявителей.

12.08 23:41
Минэкологии РТ: Благодаря «ГЛОНАСС» на Каме выявлено безлицензионное пользование недрами

Штраф за незаконную добычу песчано-гравийной смеси в Татарстане виновник может быть оштрафован на миллион рублей.

12.08 23:15
В рамках нацпроекта «Цифровая культура» в Елабугу привезли профессиональное звуковое оборудование

Жители Елабуги смогут смотреть в библиотеке концерты классической музыки в режиме онлайн.

12.08 22:56
Хедлайнером празднования Дня республики в Набережных Челнах станет казахстанская группа A’STUDIO

Группа известна такими хитами, как «Тик-так», «Так же, как все», «Папа мама», «Хамелеоны» и другими песнями.

12.08 22:27
Художники лаборатории BASHNYA в Елабуге представили работы на выставке «Свадебный переполох»

В этом году участниками проекта стали 22 художника из России и Республики Беларусь.

12.08 22:01
Ряд домов Кировского района Казани останется без воды почти на сутки

Причиной отключения воды станут работы, проводящиеся на водопроводных сетях.

12.08 21:36
В руки музейщиков Елабуги попали уникальные фотографии конца 19 века

Музею подарили четыре альбома со старинными фотографиями, которые сделал фотограф-любитель.

12.08 21:20
По случаю проведения МАКС-2019 из Казани откроется прямой авиарейс в Жуковский

Международная аэрокосмическая выставка проходит раз в два года в городе Жуковском.

12.08 21:04
В четверг воздух в Татарстане прогреется до +25 градусов

В Гидрометцентре РТ рассказали о погоде в ближайшие дни.

12.08 20:48
Марат Ахметов назвал две задачи, которые нужно решить для сохранения сел Татарстана

Глава Минсельхозпрода РТ принял участие в семинаре-совещании по вопросам повышения деловой активности сельского населения.

12.08 20:37
Минэкологии РТ: На трассе М7 по 15 показателям превышений в воздухе не выявлено

Экологи исследуют воздух и почву на месте утечки вещества на трассе М7 в Татарстане, более детальные результаты будут готовы через 2 недели.

12.08 20:22
В Набережных Челнах в первом полугодии 2019-го собрали НДФЛ на 10% больше, чем годом раньше

По итогам шести месяцев поступления в бюджет города от резидентов ТОСЭР составили 28 млн 800 тыс. рублей.

12.08 20:06
«Литературные дворики» в Казани посвятят российскому кино, театру и WorldSkills

Мероприятия пройдут в городских дворах 13, 14 и 15 августа с 17 до 19 часов.

12.08 19:55
Надеясь заработать на продаже драгметаллов и валюты, жительница РТ лишилась почти 2 млн рублей

Аферист позвонил 39-летней женщине и, представившись сотрудником одной из торговых платформ, предложил ей торговать на бирже.

События