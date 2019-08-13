В Танаевском лесу Елабуги впервые обнаружили краснокнижный гриб – «грибное счастье»

(Елабуга, 13 августа, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Редко встречающийся в Татарстане вид грибов – спарассис курчавый (Sparassis crispa) обнаружили в Танаевском лесу сотрудники национального парка «Нижняя Кама».

Этот съедобный гриб из-за своей внешности имеет несколько названий: грибное счастье, грибная капуста, гриб-баран, заячья капуста, дрягель курчавый, боровая капуста и царь-гриб, сообщает пресс-служба нацпарка.

Трогать и срывать гриб нельзя, так как он занесен в Красные книги России и Татарстана как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Более того, сотрудники нацпарка даже отказываются показывать место, где нашли спарассис.

«Экземпляр мы не срывали, это очень редкий вид. Несмотря на то, что у грибов мицелии под землей, возможно, мы и не нарушим это равновесие, но все-таки пусть он размножается не только мицелием, но и спорами. Пусть он вызреет и споры рассеются по всему Танаевскому лесу», – прокомментировала ситуацию заместитель директора по научной работе национального парка «Нижняя Кама» Юлия Лукьянова.

На территории «Нижней Камы» с 1997 года четыре раза находили этот гриб, а вот в Танаевском лесу это произошло впервые. Да и экземпляр достаточно крупный – диаметром 23 см. Ранее сотрудникам парка спарассис курчавый попадался размером с пол-ладони, не больше. В республике есть всего два места, где ранее был обнаружен этот гриб: в Зеленодольском и Елабужском районах.

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