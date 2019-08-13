Татар-информ

13 августа 2019, 06:18

Здоровье и среда

В Танаевском лесу Елабуги впервые обнаружили краснокнижный гриб – «грибное счастье»

Рекомендуем

Здоровье и среда

В Танаевском лесу Елабуги впервые обнаружили краснокнижный гриб – «грибное счастье»

Трогать и срывать спарассис курчавый нельзя, так как он занесен в Красные книги России и Татарстана как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

(Елабуга, 13 августа, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Редко встречающийся в Татарстане вид грибов – спарассис курчавый (Sparassis crispa) обнаружили в Танаевском лесу сотрудники национального парка «Нижняя Кама».

Этот съедобный гриб из-за своей внешности имеет несколько названий: грибное счастье, грибная капуста, гриб-баран, заячья капуста, дрягель курчавый, боровая капуста и царь-гриб, сообщает пресс-служба нацпарка.

Трогать и срывать гриб нельзя, так как он занесен в Красные книги России и Татарстана как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Более того, сотрудники нацпарка даже отказываются показывать место, где нашли спарассис.

«Экземпляр мы не срывали, это очень редкий вид. Несмотря на то, что у грибов мицелии под землей, возможно, мы и не нарушим это равновесие, но все-таки пусть он размножается не только мицелием, но и спорами. Пусть он вызреет и споры рассеются по всему Танаевскому лесу», – прокомментировала ситуацию заместитель директора по научной работе национального парка «Нижняя Кама» Юлия Лукьянова.

На территории «Нижней Камы» с 1997 года четыре раза находили этот гриб, а вот в Танаевском лесу это произошло впервые. Да и экземпляр достаточно крупный – диаметром 23 см. Ранее сотрудникам парка спарассис курчавый попадался размером с пол-ладони, не больше. В республике есть всего два места, где ранее был обнаружен этот гриб: в Зеленодольском и Елабужском районах.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Синоптики Татарстана вновь предупредили о дождях и сильном ветре
Новости дня
07:42
Рустам Минниханов осмотрит виноградник в Камском Устье и посетит мобильную поликлинику в Тетюшах

Президент РТ примет в Казанском Кремле временно исполняющих обязанности двух регионов России.

07:23
СМИ узнали о новом способе мошенничества по телефону от имени банков
07:00
Названы наиболее востребованные профессии в РФ
06:42
«Нижний Новгород» взял у «Рубина» в аренду нападающего Сагитова

В текущем сезоне чемпионата России форвард не провел ни одного матча за казанский клуб.

06:30
Президент РТ оценил готовность «Казань Экспо» к проведению WorldSkills Kazan

Международный выставочный центр Рустам Минниханов показал врио губернатора Астраханской области и врио главы Калмыкии.

06:18
В Танаевском лесу Елабуги впервые обнаружили краснокнижный гриб – «грибное счастье»

Трогать и срывать спарассис курчавый нельзя, так как он занесен в Красные книги России и Татарстана как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

05:04
Учителя технологии из сел РТ научатся работе с квадрокоптерами и шлемами виртуальной реальности

После повышения квалификации на базе «Кванториума» в Набережных Челнах педагоги из сельских глубинок будут вести дополнительные кружки.

04:18
Минэкологии РТ: Благодаря «Народному контролю» в Татарстане ликвидирована свалка мусора

За свалку мусора в Нижнекамске председатель садового общества будет оштрафован на 20 – 30 тыс. рублей.

03:43
В Кукморском районе за 4,5 млн рублей обновляют сельский ДК

Дом культуры в деревне Асан-Елга скоро станет неузнаваемым.

02:40
Короткометражка челнинского режиссера победила на Всероссийском фестивале позитивного кино

Вручили награду челнинцу исполнители главных ролей в популярном советском фильме «Приключения Электроника» – Юрий и Владимир Торсуевы.

01:48
В Нижнекамске пройдут соревнования по плаванию для горожан всех возрастов

Турнир примет 25-метровый бассейн комплекса «Дружба».

00:18
20 лучших студентов России проходят стажировку в ОЭЗ «Алабуга»

В рамках проекта Корпоративного университета они были отобраны из 4 тыс. заявителей.

12.08 23:41
Минэкологии РТ: Благодаря «ГЛОНАСС» на Каме выявлено безлицензионное пользование недрами

Штраф за незаконную добычу песчано-гравийной смеси в Татарстане виновник может быть оштрафован на миллион рублей.

12.08 23:15
В рамках нацпроекта «Цифровая культура» в Елабугу привезли профессиональное звуковое оборудование

Жители Елабуги смогут смотреть в библиотеке концерты классической музыки в режиме онлайн.

12.08 22:56
Хедлайнером празднования Дня республики в Набережных Челнах станет казахстанская группа A’STUDIO

Группа известна такими хитами, как «Тик-так», «Так же, как все», «Папа мама», «Хамелеоны» и другими песнями.

12.08 22:27
Художники лаборатории BASHNYA в Елабуге представили работы на выставке «Свадебный переполох»

В этом году участниками проекта стали 22 художника из России и Республики Беларусь.

12.08 22:01
Ряд домов Кировского района Казани останется без воды почти на сутки

Причиной отключения воды станут работы, проводящиеся на водопроводных сетях.

12.08 21:36
В руки музейщиков Елабуги попали уникальные фотографии конца 19 века

Музею подарили четыре альбома со старинными фотографиями, которые сделал фотограф-любитель.

12.08 21:20
По случаю проведения МАКС-2019 из Казани откроется прямой авиарейс в Жуковский

Международная аэрокосмическая выставка проходит раз в два года в городе Жуковском.

12.08 21:04
В четверг воздух в Татарстане прогреется до +25 градусов

В Гидрометцентре РТ рассказали о погоде в ближайшие дни.

12.08 20:48
Марат Ахметов назвал две задачи, которые нужно решить для сохранения сел Татарстана

Глава Минсельхозпрода РТ принял участие в семинаре-совещании по вопросам повышения деловой активности сельского населения.

12.08 20:37
Минэкологии РТ: На трассе М7 по 15 показателям превышений в воздухе не выявлено

Экологи исследуют воздух и почву на месте утечки вещества на трассе М7 в Татарстане, более детальные результаты будут готовы через 2 недели.

12.08 20:22
В Набережных Челнах в первом полугодии 2019-го собрали НДФЛ на 10% больше, чем годом раньше

По итогам шести месяцев поступления в бюджет города от резидентов ТОСЭР составили 28 млн 800 тыс. рублей.

12.08 20:06
«Литературные дворики» в Казани посвятят российскому кино, театру и WorldSkills

Мероприятия пройдут в городских дворах 13, 14 и 15 августа с 17 до 19 часов.

12.08 19:55
Надеясь заработать на продаже драгметаллов и валюты, жительница РТ лишилась почти 2 млн рублей

Аферист позвонил 39-летней женщине и, представившись сотрудником одной из торговых платформ, предложил ей торговать на бирже.

События