(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Китайская компания планирует открыть производство томографов в Татарстане и готова вложить в производство от 1 до 3 млрд рублей. Об этом «Татар-информ» сообщил президент кластера «ФармМедПолис Республики Татарстан» Альберт Гайфуллин.

«У нас есть предварительный меморандум с китайским производителем оборудования для компьютерной томографии, магнитно-резонансной и позитронно-эмиссионной томографии», — рассказал Гайфуллин.

По его словам, эта компания «поглотила» американскую компанию, сейчас имеет R&D центр в США. У них пять заводов в Китае, они открывают производство в Индии, Египте и хотят выйти на рынок России.

«Сейчас они рассматривают наши предложения по локализации, по инвестиционной составляющей, получению льгот. Следующим этапом планируем подписать с ними меморандум», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что речь идет о высокотехнологичном оборудовании. «Согласно испытаниям этих изделий и международной практике, они хорошо укладываются в текущую конкуренцию между General Electric, Phillips, Сanon, Siemens. Это те игроки, которые занимают большую долю рынка в России и в мире. Пока тяжело сказать, как эти испытания пройдут в России, но мы выражаем надежду, что по качеству они не будут уступать аналогам или будут близки к этому», — пояснил Альберт Гайфуллин.

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