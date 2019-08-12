Рустам Минниханов осмотрит виноградник в Камском Устье и посетит мобильную поликлинику в Тетюшах

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетит Камско-Устьинский, Тетюшский и Буинский районы. Руководитель республики ознакомится с ходом уборки урожая, пообщается с механизаторами, а также осмотрит первую в республике мобильную поликлинику. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Президента РТ.

«Президент Татарстана Рустам Минниханов планирует совершить облет полей и ознакомиться с ходом уборки зерновых», – сообщили в пресс-службе.

Первой в рабочем графике руководителя республики стоит поездка в Камско-Устьинский район. Как уточнила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, здесь Президент РТ планирует посетит виноградник крестьянско-фермерского хозяйства местного жителя Азата Ялалетдинова.

«Рустам Нургалиевич посмотрит, как организовано хозяйство по выращиванию винограда, затем состоится встреча с механизаторами района», – отметила собеседница агентства.

Следующим в графике Президента РТ указан Тетюшский район, где руководитель республики также встретится с тружениками полей, а затем осмотрит первую в Татарстане передвижную поликлинику. «Всего в республике будет 4 мобильных медицинских комплекса, первый уже приступил к работе в Тетюшском районе. На совещании в Доме Правительства РТ министр здравоохранения доложил, что уже по итогам первого дня осмотра поликлиника приняла 173 пациента», – уточнила Лилия Галимова.

По ее словам, Президент РТ хочет лично посмотреть, как организован прием узких специалистов на селе, поскольку уделяет большое внимание вопросам здравоохранения.

После Тетюшского района Рустам Минниханов планирует направиться в Буинский район, где также встретится с механизаторами и обсудит вопросы уборки урожая. «Учитывая непростые погодные условия, Президент РТ поставил задачу в любой день, когда нет дождя, использовать максимально для уборки урожая», – подчеркнула собеседница агентства ИА «Татар-информ».

В течение дня Рустам Минниханов также планирует ряд рабочих встреч. В числе прочего он планирует принять в Казанском Кремле врио главы Калмыкии Бату Хасикова и врио губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

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