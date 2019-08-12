В Кукморском районе за 4,5 млн рублей обновляют сельский ДК

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). В Кукморском районе Татарстана подходит к концу капитальный ремонт Асан-Елгинского дома культуры. Работы, которые ведутся в рамках республиканской программы, обойдутся в 4,5 млн рублей, пишет газета «Трудовая слава».

Дом культуры в деревне Асан-Елга скоро станет неузнаваемым. «К работе приступили два месяца назад и не заметили, как приближаемся к финишу. На двух этажах достаточно большого здания полностью обновлены пол, потолок, стены, окна, проведено отопление, заменены электропровода», – рассказал мастер-прораб Загир Ризагетдинов.

Теперь в сельском ДК осталось только заново провести водопровод и канализацию, завершить покраску, установить двери, уложить брусчатку при входе, отмечает издание.

Капремонтом занимается местная компания «Стройком Плюс». Она же ведет работы по капитальному ремонту Туембашского и Яныльского домов культуры, а также по объединению детского сада со зданием школы и ремонту столовой в деревне Починок Сутер.

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