Минэкологии РТ: Благодаря «Народному контролю» в Татарстане ликвидирована свалка мусора

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Еще одну свалку мусора удалось выявить и ликвидировать в Татарстане благодаря бдительности граждан и системе «Народный контроль». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Сообщение о том, что садоводы сбрасывают мусор в овраг, поступило экологам через систему «Народный контроль». В указанное садоводческое товарищество в Нижнекамске выехали экологи, которые обнаружили бытовой мусор, отходыпленки, полиэтилена, упаковочный картон и отходы растительного происхождения на площади 32 кв. метра.

«Мусор дачники складировали на почве, несмотря на наличие специально отведенного и оборудованного для этих целей места. Председателя СНТ за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе и накоплении отходов производства и потребления привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ», — сказано в сообщении.

За несоблюдение требований в области охраны окружающей среды размер штрафа для должностных лиц составляет от 20 до 30 тысяч рублей. В указанном садовом обществе начаты работы по ликвидации свалки путем вывоза мусора на санкционированный полигон.



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