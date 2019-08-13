Учителя технологии из сел РТ научатся работе с квадрокоптерами и шлемами виртуальной реальности

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Педагоги по технологии из сельской местности Татарстана повысят квалификацию в «Кванториуме» на базе детского технопарка «Кванториум» в Набережных Челнов. Об этом сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

«В Набережных Челнах пройдут две очные сессии для учителей технологии из сельской местности. Первый поток — 12 – 16 августа — уже стартовал для 69 учителей из 22 муниципальных районов республики», — сказано в сообщении.

Во время курсов повышения квалификации учителя из сельских глубинок учатся работе с 3D-принтерами, квадрокоптерами, шлемами виртуальной реальности, мощными вычислительными станциями. После учебы каждый участник получит удостоверение о повышении квалификации. В сентябре участники программы станут наставниками центров образования «Точка роста», которые создаются по всей России в качестве структурных подразделений общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах.

После таких занятий педагоги смогут дать проводить для ребят кружки цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного направления.



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