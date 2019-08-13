Татар-информ

13 августа 2019, 02:40

Культура

Короткометражка челнинского режиссера победила на Всероссийском фестивале позитивного кино

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Культура

Короткометражка челнинского режиссера победила на Всероссийском фестивале позитивного кино

Вручили награду челнинцу исполнители главных ролей в популярном советском фильме «Приключения Электроника» – Юрий и Владимир Торсуевы.

(Набережные Челны, 13 августа, «Татар-информ»). Короткометражка челнинского режиссера Владимира Радостина победила на Всероссийском фестивале позитивного кино в Перми, сообщает Управление культуры исполкома Автограда.

Фильм Владимира Радостина RODITELEY. NET признан победителем в номинации «Лучшая идея». Вручили награду челнинцу исполнители главных ролей в популярном советском фильме «Приключения Электроника» – Юрий и Владимир Торсуевы.

Владимир Радостин второй год подряд становится победителем кинофестиваля. В 2018 году его картина «Мечты» была отмечена как одна из лучших на международном фестивале «Время кино» в Казани.

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