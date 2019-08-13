В Нижнекамске пройдут соревнования по плаванию для горожан всех возрастов

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). В Нижнекамске 14 августа пройдут общегородские соревнования по плаванию, сообщается на официальном сайте Нижнекамского района.

Турнир примет 25-метровый бассейн комплекса «Дружба». Для участия необходим допуск врача и страховой полис.

Состязания будут проводиться в 4 возрастных группах: юноши и девушки 2004-2005 года рождения, юноши и девушки 2006-2007 года рождения, старшее поколение и рабочая молодежь до 35 лет. Для каждой группы предусмотрена собственная дистанция.

Разминка начнется в 9.30, а сами соревнования — в 10 часов.

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