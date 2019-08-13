20 лучших студентов России проходят стажировку в ОЭЗ «Алабуга»

(Елабуга, 13 августа, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В ОЭЗ «Алабуга» проходят стажировку 20 лучших студентов России. Они были отобраны из 4 тыс. человек, подавших заявку на обучение в рамках проекта «Корпоративный университет “Алабуга”». Как сообщают в пресс-службе ОЭЗ «Алабуга», главное, что объединяет этих студентов — это амбиции, нестандартное мышление и огромное желание постоянно учиться.

В течение месяца стажеры будут работать с наставниками, изучать уникальный опыт работы ОЭЗ «Алабуга», проходить ассессмент-тестирование, участвовать в мастер-классах по маркетингу и управлению производством, разрабатывать собственный проект. Кроме того, они имеют реальную возможность трудоустроиться на предприятиях ОЭЗ «Алабуга».

Среди студентов Корпоративного университета — студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани и др. Все они предварительно прошли отбор в три этапа: подача заявки, тестирование и видео-интервью. Всего было подано 4 тыс. заявок.

Корпоративный университет «Алабуга» начал работу в 2016 году.

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