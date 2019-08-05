Татар-информ

13 августа 2019, 08:00

Экономика и финансы

Японский инвестор готов вложить до 400 млн рублей в Дома счастливой старости в Татарстане

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Экономика и финансы

Японский инвестор готов вложить до 400 млн рублей в Дома счастливой старости в Татарстане

Фото: Султан Исхаков

Акцент в работе с пожилыми будет делаться на личности, психологии, благоприятной среде, физическим занятиям.

(Казань, 13 августа, «Татар-информ», Диана Авакян). Крупный японский холдинг Tokushukai Medical Group готов вложить до 400 млн рублей в создание в Татарстане Домов счастливой старости. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал президент кластера «ФармМедПолис Республики Татарстан» Альберт Гайфуллин.

«В нашем понимании это некий дом для социальной реабилитации пожилых, ухода за ними, но по японской философии. Это совершенно другой подход, инструменты. Акцент больше на личности, работе с психологией, благоприятной среде, постоянной физической подготовке», — отметил он.

Компания проводила маркетинговое исследование рынка долговременного ухода и определила, что в Татарстане огромный потенциал для претворения проекта в жизнь. Так, в республике предоставляется более 2,5 тыс. коек для долговременного ухода. Потребность в местах растет, поскольку численность населения старше трудоспособного возраста с каждым годом тоже повышается. Сегодня их доля приблизилась к 25%, к 2025 году это будет 27%, то есть более 1 млн человек в РТ.

Объем инвестиций будет зависеть от количества домов, отметил Альберт Гайфуллин. Если есть возможность сделать сеть домов престарелых в жилых микрорайонах на первых этажах нежилых домов по 10 — 15 коек — это примерно 2 млн рублей на один центр. «Есть вариант, когда делается огромный Дом счастливой старости, который принимает со всего Татарстана в одном месте, — здесь другой. Там примерная сумма инвестиций — от 300 до 400 млн рублей», — сказал он.

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