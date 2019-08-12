В рамках нацпроекта «Цифровая культура» в Елабугу привезли профессиональное звуковое оборудование

(Елабуга, 12 августа, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В рамках проекта «Виртуальный зал» в Центральной библиотеке Елабуги начали установку музыкального оборудования. Звуковой акустический комплект закупили в рамках национального проекта «Цифровая культура», сообщает пресс-служба библиотеки.

Как отмечают в Центральной библиотеке, такого оборудования у них никогда не было. «Теперь и у нас имеется профессиональный звуковой комплекс», — делятся библиотекари. Проект «Виртуальный зал» предусматривает трансляцию в режиме онлайн концертов симфонической музыки.

«Мы зарегистрировались на сайте Московской филармонии, теперь у нас там есть личный кабинет. Всего таких городов как мы, выигравших конкурс, по всей России 80. В рамках проекта „Виртуальный зал“ мы имеем возможность в онлайн-режиме транслировать концерты. Сможем посмотреть также спектакли и оперетты Большого и Малого театров России. В сентябре решим, как удобнее елабужанам посмотреть выступление артистов вечером в онлайн-режиме, или же днем — в записи. В зависимости от этого организуем массовые просмотры», — рассказала директор МБУ «Централизованная библиотечная система» Юлия Назипова.

Стоимость проекта — 300 тыс. рублей. Такие залы появятся также в Болгаре, Мамадыше и Бавлах. Проект рассчитан на 5 лет с охватом в 500 городов. В этом году проект запустят в 80 городах России.

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