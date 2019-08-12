Татар-информ

12 августа 2019, 22:27

Общество

Художники лаборатории BASHNYA в Елабуге представили работы на выставке «Свадебный переполох»

Общество

Художники лаборатории BASHNYA в Елабуге представили работы на выставке «Свадебный переполох»

В этом году участниками проекта стали 22 художника из России и Республики Беларусь.

(Елабуга, 12 августа, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Музее современного этноискусства Елабужского музея-заповедника до 9 сентября будет работать итоговая выставка работ участников II Международной творческой лаборатории молодых художников BASHNYA. В этом году участники проекта раскрывали тему «Свадебный переполох». Об этом сообщает пресс-служба музея.

Работы выполнены в разной технике, например, в технике горячего батика с абстрактными и стилизованными изображениями, также дополняет экспозицию серия печатных графических листов в технике «шин-колле» и «линогравюра» с забавными воронами и медведями-музыкантами, а в скульптурах раскрыта тема объятий, нежности, симпатий, взаимоотношений. 

«Было интересно. Нам давали мастер-классы именно те люди, которые являются профессионалами в этой области. Тема „Свадебный переполох“, поэтому в своих работах я постарался раскрыть тему любви, тем более, я приехал со своей девушкой, и она меня вдохновляла. В подобных проектах и раньше участвовал, но это в основном были пленэры, а здесь все прошло, как симпозиум, как творческая лаборатория. Это очень классный опыт», — поделился Владислав Баранов из Минска.

Участниками проекта стали молодые люди разных национальностей: белорусы, татары, русские, ханты, чуваши. Это студенты, выпускники и аспиранты Белорусской государственной академии искусств, Академии Штиглица, Института психологии и педагогики Тюменского государственного университета. Всего 22 человека.

«Я уже второй год здесь провожу мастер-класс про гравюрной графике для того, чтобы ребята попробовали себя в новом виде искусства. В отличие от первого года, этот год одновременно простой, потому что мы уже знали, как себя вести, как продумать свою работу, но с другой стороны — сложно, потому что нужно сохранить прошлогоднюю планку. Работы получились высокого уровня, я даже не ожидала. Мы выставили 24 графического листа, это было в 2 раза больше, чем в прошлом году. Ребята потрудились на славу и представили на выставке очень самобытные работы, каждый через художественный язык, наверное, выразил себя», — рассказала художница из Санкт-Петербурга Евгения Матвеева, которая проводила с участниками проекта мастер-классы.

Организаторами II Международной творческой лаборатории молодых художников BASHNYA выступили Елабужский государственный музей-заповедник, Министерство культуры РТ и Санкт-Петербургский государственная художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица.

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