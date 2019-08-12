В руки музейщиков Елабуги попали уникальные фотографии конца 19 века

(Елабуга, 12 августа, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Коллекция музеев Елабуги пополнилась уникальными альбомами со старинными фотографиями Елабужского и близлежащих уездов. Фотоснимки сделаны в конце XIX — начале XX веков. Всего 4 старинных альбома, где собрано 150 фотографий, а рядом с каждым снимком есть небольшие заметки автора, сообщают в Елабужском музее-заповеднике.

Автор фотографий неизвестен, а альбомы местным музейщикам передала жительница Нижневартовска, которая нашла его на чердаке родительского дома в деревне Казыли Елабужского района.

«Это любительские фотографии, уникальные фото. Главное — здесь запечатлены обычные люди, которые жили в те времена. Эти фотографии — документальная летопись прошлых лет, когда на них смотришь, листаешь альбомы, внутри все обмирает, потому что ты знала информацию о той же электростанции, пивзаводе, колокололитейном заводе, но не представляла, какие там люди работали. Здесь мы можем увидеть этих людей, за работой, у станков, на улице, на пикнике, в парке, в велосипедах», — рассказала директор Музея истории города Екатерина Кашапова.

Фотографии сделаны в период с 1899-го по 1905 год. По мнению музейщиков, на чердак альбомы, наверное, убрали, чтобы скрыть их от лишних глаз. Автор, скорее всего, был любителем пофотографировать. Куда бы он ни ездил, чтобы ни делал, он всегда брал с собой фотоаппарат.

Как обещает Екатерина Кашапова, кто был тем самым фотографом-любителем, музейщики узнают в ближайшие время. «Мы знаем, что он был инженером, служащим на электростанции, специалистом высокого уровня, скорее всего, работал на проводке телеграфного кабеля, потому что в альбомах есть фото и других населенных пунктов, не связанных с Елабужским уездом и Вятской губернией, где прокладывали железную дорогу», — поделилась она.

Пока музейщикам предстоит отсканировать все фотографии, чтобы сохранить их и в электронном виде, потому что со временем они начали желтеть и портиться.

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