Марат Ахметов назвал две задачи, которые нужно решить для сохранения сел Татарстана

(Зеленодольский район, 12 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Ахметов обозначил две задачи, которые необходимо решить, чтобы удержать жителей на селе. Об этом министр сельского хозяйства и продовольствия РТ заявил сегодня на семинаре-совещании по вопросам повышения деловой активности сельского населения в Зеленодольском районе РТ.

«Чего нам не хватает? Чтобы удержать жителей на селе, особенно молодежь, мы должны быть готовы сразу предоставить жилье нуждающимся семьям. Я не говорю, что бесплатно, но на разных льготных условиях. Плюс к этому, если трудоспособная семья на селе хочет заниматься какой-либо деятельностью для собственного дохода, то эта активность должна быть подкреплена господдержкой. Если две эти задачи будут решены, то мы сохраним села Татарстана», – сказал Марат Ахметов.

Министр подчеркнул, что в России утверждена государственная программа по комплексному развитию сельских территорий. «Главы муниципальных районов подключились к этой работе, и мы первый этап заявочной кампании завершили. Общая сумма финансирования программы, рассчитанной до 2024 года, составляет 2,6 трлн рублей. С ее помощью можно решить все социальные, инфраструктурные, деловые задачи сельских населенных пунктов страны. 1 трлн рублей – федеральная поддержка», – заметил он.

Кроме того, докладчик выразил надежду на то, что со следующего года появится более масштабная программа жилищного строительства в сельской местности. «Это будет очень хороший стимул подкрепления и закрепления кадров на селе», – заключил он.

В Татарстане за первое полугодие 2019 года производство валовой сельхозпродукции выросло на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, ее стоимость составила 93,1 млрд рублей, при этом вклад малых форм превышает 45%.

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