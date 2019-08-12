Татар-информ

12 августа 2019, 19:50

Общество

Директор ГИСУ РТ: Собор Казанской иконы Божией Матери снаружи уже является полной копией оригинала

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Общество

Директор ГИСУ РТ: Собор Казанской иконы Божией Матери снаружи уже является полной копией оригинала

Общестроительные и работы по благоустройству территории планируют завершить 2 ноября.

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). Воссоздаваемый Собор Казанской иконы Божией Матери снаружи уже является полной копией оригинала, рассказал директор ГИСУ РТ Марат Айзатуллин. Об этом сообщает РБК-Татарстан.

«На сегодня воссоздаваемый Собор Казанской иконы Божией Матери снаружи представляет собой полную копию утраченного оригинала. Он уже стал настоящей жемчужиной города и сердцем возрождаемого комплекса Казанского Богородицкого монастыря», — отметил Айзатуллин.

Работа над храмом ведется с ноября 2015 года. Одновременно со строительством специалисты восстанавливали и Пещерный храм, где сейчас идут отделочные работы.

В соборе завершают основные общестроительные работы, сейчас идет благоустройство территории. Этот этап планируют сдать 2 ноября.

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