Надеясь заработать на продаже драгметаллов и валюты, жительница РТ лишилась почти 2 млн рублей

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). Надеясь заработать на продаже драгметаллов и валюты, 39-летняя жительница Татарстана лишилась почти 2 млн рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«8 августа в полицию Набережных Челнов с заявлением по факту мошеннических действий обратилась 39-летняя жительница села Бетьки. По словам потерпевшей, в середине апреля ей позвонил неизвестный, представился сотрудником одной из торговых платформ и предложил ей торговать на бирже, а именно, покупать и продавать драгоценные металлы и валюту», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Женщину заинтересовало предложение, и она по совету звонившего создала онлайн личный кабинет, к которому были «привязаны» данные ее паспорта и банковских карт.

Через пару месяцев, сделав несколько переводов на свой счет, она узнала, что заработала 30 тыс. долларов. Когда женщина попыталась вывести деньги, ей пришло сообщение, что необходимо активировать счет, оплатить страховку, налоги и другие взносы. Женщина, не желая упускать выгоду, выполнила все условия. Как выяснилось, она перевела на счета аферистов 1 млн 836 тыс. рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские устанавливают причастных к преступлению.





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