Рустам Минниханов лично представил компании РТ почетным гостям I Каспийского экономического форума

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов лично представил стенд и экспозицию предприятий РТ на международной выставке Turkmen sahrasy — 2019, сообщает пресс-служба главы республики.

Рустам Минниханов провел краткую экскурсию у стенда «Татнефти» и Татарстана, презентовал вертолет «Ансат» медицинской модификации, легкомоторный самолет сельхозназначения МВ-500 Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, Председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву, Премьер-министру Республики Казахстан Аскару Мамину, Премьер-министру Республики Азербайджан Новрузу Мамедову, первому вице-президенту Ирана Эсхаку Джахангири и членам их делегаций.

До выставки Рустам Минниханов побеседовал с Гурбангулы Бердымухамедовым. Он поблагодарил главу Туркменистана за приглашение на I Каспийский экономический форум и за возможность ознакомиться с уникальной туристической зоной «Аваза» на берегу Каспийского моря. Политики обсудили также вопросы сотрудничества в экономической и образовательной сферах.

Во время визита туркменской делегации в Татарстан были достигнуты договоренности о поставке автотранспортной техники ПАО «КАМАЗ» и продолжении совместной работы ПАО «Татнефть» с туркменскими нефтедобывающими и перерабатывающими компаниями.

Сегодня же Зеленодольский судостроительный завод поставил в Туркменистан первое скоростное пассажирское судно проекта А145 и договорился о продолжении сотрудничества в судостроении. Татарстанские компании активно сотрудничают с коллегами из Туркменистана, планы были закреплены меморандумами и соглашениями в ходе форума.

Выставка I Каспийского экономического форума находится на территории нового Международного морского порта Туркменбаши. Рустам Минниханов ознакомился с возможностями порта.

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