По случаю проведения МАКС-2019 из Казани откроется прямой авиарейс в Жуковский

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). По случаю проведения Международного авиационно-космического салона МАКС из Казани 28 августа откроется прямой авиарейс в город Жуковский, сообщает пресс-служба татарстанской авиакомпании.

«Посетители салона смогут ознакомиться с тематическими экспозициями, а также увидят натурные образцы авиатехники, которые разместятся на статической стоянке, понаблюдают за показательными полетами», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Согласно расписанию, Bombardier CRJ-200 отправится из Казани в 8.00, посадка в аэропорту Жуковский запланирована в 9.15. Обратный вылет из Жуковского назначен на 17.00, прибытие в Казань – в 18.10.

Международный авиационно-космический салон МАКС пройдет с 27 августа по 1 сентября в Жуковском. Международная аэрокосмическая выставка проходит с периодичностью раз в два года недалеко от Москвы.

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