Елена Кривопатре

12 августа 2019, 19:01

ОбществоПроисшествия

Пьяный лихач на папином авто: казанец получил три года колонии за смерть 20-летнего водителя

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ОбществоПроисшествия

Пьяный лихач на папином авто: казанец получил три года колонии за смерть 20-летнего водителя

Фото: Елена Кривопатре

В начале марта на Сибирском тракте в Казани пьяный лихач на «Фиате» вылетел на встречку и протаранил «Ладу».

(Казань, 12 августа, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В марте этого года страшная авария унесла жизнь 20-летнего выпускника казанского Энергоуниверситета Альберта Сабирова. Ранним утром он ехал из деревни в Казань на своей «Ладе», чтобы отвезти свою девушку на учебу, и заодно помочь маме развести клиентам торты, которые она пекла на заказ. Также в машине находился 70-летний дедушка Альберта – он должен был помочь разносить выпечку.

На Сибирском тракте вылетевший на встречку «Фиат» протаранил «Ладу». Удар оказался такой силы, что отечественную легковушку откинуло на отбойник, а иномарка перевернулась на крышу. Альберт, который находился за рулем отечественной легковушки, получил многочисленные травмы и скончался еще до прибытия медиков скорой помощи. Как выяснилось позднее, предполагаемый виновник смертельного ДТП, 26-летний Самат Валиуллин, в момент ДТП был пьян.



Сегодня, спустя полгода после страшной аварии, Советский районный суд Казани вынес приговор водителю «Фиата». Свою вину молодой человек, который ранее был судим за наркотики, полностью признал, и дело было рассмотрено в особом порядке.

Общаться с прессой виновник аварии не захотел, также он отказался давать показания. Как стало известно из материалов дела, накануне аварии молодой человек устроил застолье с друзьями. Изрядно выпив, он уснул. Проснувшись среди ночи, он вспомнил, что ему необходимо отвезти машину отцу. На Сибирском тракте он разогнался до 90 километров в час и вылетел на встречную полосу, где буквально протаранил «Ладу».

Еще до судебного заседания виновник аварии перечислил родным погибшего сто тысяч рублей в качестве компенсации. Однако отец и дедушка Альберта заявили в суде, что требуют от него один миллион рублей. Такая сумма не устроила Валиуллина.

«Мы просим назначить сумму, соответствующую разумности и справедливости», – обратился к суду его адвокат.

Позже в суде был допрошен дедушка погибшего парня Фарид Сабиров. Он рассказал, что в аварии сломал ребра, руку и получил ушибы головы.

«Я спал в пути и очнулся только в скорой», – вспоминает он.

Кроме того, в аварии пострадала девушка Альберта – 19-летняя Раиля Нигметзянова – она сломала палец и получила несколько ссадин, от которых остались еле заметные шрамы лице.

«Мы сели в машину полпятого утра и поехали в Казань, Альберт должен был отвезти меня на учебу. Так как было ранее утро, меня постоянно клонило в сон, и на въезде в Казань я уснула. Очнулась я уже только после столкновения», – рассказывает она.

Узнав о трагедии, к месту аварии сразу же приехал брат Раили, Рамиль Нигметзянов.

«Я ехал на работу, когда мне позвонила мама и сообщила об аварии. Я сразу же приехал к месту и увидел перевернутый "Фиат" и искореженную "Приору". Я зашел в машину "cкорой", где увидел сестренку и дедушку. Там же рядом лежал Самат – он сразу же начал мне хамить и сказал, что это не он был за рулем», – рассказал свидетель в суде.

Выступая в прениях, гособвинитель Аида Шайдуллина попросила назначить обвиняемому наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Такой небольшой срок она обусловила тем, что молодой человек признал вину и частично выплатил компенсацию. В свою очередь, адвокат подсудимого попросил для своего подзащитного как можно более мягкий срок в колонии-поселении.

Однако для дедушки Альберта даже три года показались незначительным наказанием за смерть внука.

«Одного убил, двоих искалечил… Три года – это мало!» – начал возмущаться он.

«Я хотел бы еще раз извиниться. Я знаю, что мои слова никак не восполнят потерю родного человека, родного сына, внука, будущего мужа. Но простите меня пожалуйста, я сам не понял, как так произошло. Если у меня получится хоть как-нибудь искупить перед вами вину, я сделаю для этого все возможное», – выступил Валиуллин в суде с последним словом.

В итоге суд пришел к выводу, что запрошенный прокурором срок является самым разумным, и отправил Валиуллина в колонию общего режима на три года. Кроме того, лихача лишили водительских прав сроком на 2,5 года. Сумму компенсации морального вреда суд удовлетворил лишь частично и постановил взыскать с осужденного 350 тыс. рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 11 марта в 5.28 утра на Сибирском тракте произошло смертельное ДТП, в котором погиб 20-летний водитель «Лады». Троих пострадавших с различными травмами доставили в 7-ю городскую больницу.
 

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