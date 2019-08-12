(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). 61-летний рабочий погиб, упав с крыши телятника в Сабинском районе Татарстана, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«9 августа при производстве работ на кровле телятника молочного комплекса в селе Утернясь Сабинского района смертельные травмы получил 61-летний мужчина, который в дальнейшем скончался в больнице. По предварительным данным, мужчина находился на строительных лесах на высоте 6 метров и резал металлическую конструкцию», – рассказал агентству Шептицкий.

Установлено, что во время работ на мужчине не было страховочного троса и спецодежды, а также он не прошел необходимое обучение и не имел спецдопуска для такого рода работ.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.



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