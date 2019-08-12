Татар-информ

12 августа 2019, 23:41

ОбществоЗдоровье и среда

Минэкологии РТ: Благодаря «ГЛОНАСС» на Каме выявлено безлицензионное пользование недрами

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ОбществоЗдоровье и среда

Минэкологии РТ: Благодаря «ГЛОНАСС» на Каме выявлено безлицензионное пользование недрами

Штраф за незаконную добычу песчано-гравийной смеси в Татарстане виновник может быть оштрафован на миллион рублей.

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). Безлицензионное пользование недрами выявлено экологами Татарстана на Каме, сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Посредством информационно-навигационной системы „ГЛОНАСС“ экологи установили факт выхода плавкрана ПЛ-38 за установленные границы — добыча песчано-гравийной смеси велась на нелицезированном участке», — сказано в сообщении.

Юридическое лицо приглашено в Волжско-Камское управление для составления административного протокола по ч.1 ст.7.3 КоАП РФ «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами». Экологи запросили документы для выяснения обстоятельств дела. Стоит отметить, что данное нарушение влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тысяч до одного миллиона рублей.
 

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