Минэкологии РТ: Благодаря «ГЛОНАСС» на Каме выявлено безлицензионное пользование недрами

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). Безлицензионное пользование недрами выявлено экологами Татарстана на Каме, сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Посредством информационно-навигационной системы „ГЛОНАСС“ экологи установили факт выхода плавкрана ПЛ-38 за установленные границы — добыча песчано-гравийной смеси велась на нелицезированном участке», — сказано в сообщении.

Юридическое лицо приглашено в Волжско-Камское управление для составления административного протокола по ч.1 ст.7.3 КоАП РФ «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами». Экологи запросили документы для выяснения обстоятельств дела. Стоит отметить, что данное нарушение влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тысяч до одного миллиона рублей.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.