Минэкологии РТ: На трассе М7 по 15 показателям превышений в воздухе не выявлено

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). На месте утечки химпродуктов на трассе М7 превышений в атмосферном воздухе по 15 показателям не выявлено. Результаты анализа почвы будут готовы через две недели, сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Специалистами Центральной специализированной инспекции аналитического контроля Минэкологии РТ проведен анализ атмосферного воздуха с помощью передвижной экологической лаборатории по 15 показателям. Превышений не выявлено. Для проведения качественного анализа на хромато-масс-спектрометре также отобраны пробы воздуха», - сказано в сообщении.

Разлив химических продуктов зафиксирован в воскресенье на 829 км автодороги Москва-Уфа, который произошел в результате поломки рефрижератора. Взятые близ места ЧП пробы почвы проанализируют на содержание органического вещества и токсичность. Результаты будут готовы через 2 недели.





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