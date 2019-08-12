Татар-информ

12 августа 2019, 17:54

Общество

Работа 24/7 и готовность к нештатным ситуациям: в Казани запустили операционный центр WorldSkills

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Общество

Работа 24/7 и готовность к нештатным ситуациям: в Казани запустили операционный центр WorldSkills

Фото: Рамиль Гали

Более 80 сотрудников будут следить за ходом чемпионата рабочих профессий и сводить к минимуму возникающие проблемы.

(Казань, 12 августа, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В столице Татарстана запустили операционный центр, который займется предупреждением нештатных ситуаций на международном чемпионате WorldSkills 2019. 

«Главный операционный центр – это фактически центр системы безопасности мероприятия, который уже вступил в полноценную операционную фазу, потому что соревновательные площадки практически готовы», — сообщила заместитель генерального директора по организации чемпионатов по стандартам WorldSkills федерального и международного уровня Карина Саликова. 

В главном зале центра 37 рабочих мест, на которых более 80 сотрудников уже начали работать в 2-3 смены. Здесь разместились представители органов безопасности, Минтранса, Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора, а также ключевые сотрудники, ответственные за организацию питания, размещения, сервисов для конкурсантов и гостей. Все они будут сводить к минимуму возможные проблемы — следить, чтобы мероприятия начинались и заканчивались в срок, а конкурсанты безопасно и вовремя добирались до площадок. 

Информацию сотрудники получают через Интернет, радио и телефоны. Также в операционном центре целую стену занимает демонстрация видео с более чем 100 камер, установленных по всей Казани. 

«Видеокамеры есть возле Kazan Expo, „Казань Арены“, на ключевых развязках, местах сбора групп, в аэропорту. Абсолютно все ключевые мероприятия мы можем отсмотреть с помощью камер видеонаблюдения», — рассказала руководитель главного операционного центра 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 Галина Куприянова. 

В главном операционном центре уже продумали варианты нештатных ситуаций, которые могут случиться во время чемпионата, и решили, как с ними справиться. 

«Существует сценарий по отработке нештатных ситуаций. Их может быть много: отключение электричества, пробка, из-за которой конкурсанты могут опоздать, а это категорически запрещено. Также в этом году погода нас тестирует. На национальном чемпионате было и очень жарко, и очень дождливо. Есть ощущение, что на мировом чемпионате может быть так же, это своего рода внештатная ситуация, потому что если на церемонии закрытия будет холодно, есть риски что конкурсанты могут простудиться», — поделилась подробностями Карина Саликова. 

Главный операционный центр будет работать в режиме 24/7 не только во время, но и до чемпионата. Например, 16 августа специалисты будут следить за тем, как готовые соревновательные площадки осмотрят менеджеры компетенций и главные эксперты. Подробнее о чемпионате рабочих профессий в Казани читайте в интервью Эмиля Губайдуллина на портале «События».

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