(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). 60-летнего жителя Татарстана убило током, когда он пытался провести на дачу электричество. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«Днем 10 августа около трансформаторной будки рядом с садоводческим товариществом в Верхнеуслонском районе республики обнаружено тело 60-летнего мужчины с признаками поражения электрическим током. По предварительным данным, мужчина погиб, пытаясь провести электричество к дачному домику», – уточнил Андрей Шептицкий.

По факту гибели мужчины начата доследственная проверка. Следователям предстоит установить все обстоятельства трагедии.



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