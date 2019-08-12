Рабочие Зеленодольского завода попросили Фарида Мухаметшина решить вопрос с водой в поселке Кабачищи

(Зеленодольский район, 12 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Работники Зеленодольского завода имени А. М. Горького попросили Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина решить вопрос с обеспечением качественной питьевой водой жителей поселка Кабачищи. Об этом они заявили сегодня во время встречи с главой республиканского парламента на предприятии.

Вопрос обеспечения качественной питьевой водой жителей поселка Кабачищи, который расположен рядом с заводом имени Горького, поднял один из работников предприятия. На самом заводе рабочие также могут пользоваться лишь технической водой. «Рядом с заводом Горького есть поселок Кабачищи. Самый главный вопрос для его жителей – обеспечение качественной питьевой водой. Ее как не было, так и нет. Вода техническая, ее пить нельзя. У нас на заводе есть кулеры, а в поселке кипятят эту воду, кто-то заказывает бутилированную», – поделился старший мастер цеха № 17 Руслан Радюшин.

Глава Зеленодольского района РТ Александр Тыгин отметил, что на сегодня финансового решения этого вопроса нет. «Стоимость трубы – почти 100 млн рублей, поэтому внутренних решений у нас нет. Мы не потянем. В поселке только 27 домов, тут проще каждому скважину пробурить, – подчеркнул он. – Есть проект и проведена экспертиза. Попробуем зайти в федеральные целевые программы, но сказать, что мы сделаем это завтра, пока нельзя».

«Тут республика должна помочь, вам необходимо обратиться, самим эту задачу не решить. Завод не поднимет такую сумму, и бюджет города не потянет. Если проект уже есть, то будем решать. Возможно, мы сможем привязать его к национальным проектам и защитить эту программу», – сказал Председатель Госсовета РТ.

Во время рабочей поездки в Зеленодольский район РТ Фарид Мухаметшин побывал на заводе имени А. М. Горького, где пообщался с работниками и посетил цеха судостроительного предприятия.

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